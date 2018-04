Ambulancen er et halvt minut længere om at nå frem

Kolding: Godt et halvt minuts længere ventetid i februar, og det samme i marts. Det er status på responstiderne i Kolding Kommune, efter Kolding per 1. februar mistede en af fem ambulancer til Egtved i Vejle Kommune.

En opgørelse fra Region Syddanmark viser således, at ventetiden i både februar og marts var 24 sekunder længere end i samme måneder i 2017. Det er dog ikke noget, der giver anledning til bekymring hos Mads Skau (V), der er formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark. Ifølge ham er der nogle ganske naturlige årsager til, at ambulancen er blevet en smule længere om at nå frem.

- Man er nødt til at tage hensyn til, at der især i marts var dårligt vejr, hvilket har haft indflydelse på responstiderne. Derudover spærrede et stort uheld for motorvejen, og det kan sagtens have haft betydning for responstiderne. Så det undrer mig ikke, at tiderne er, som de er, siger Mads Skau.

Ifølge udvalgsformanden er Kolding Kommune med i den gode ende i regionen hvad angår responstider. I første kvartal var en ambulance i gennemsnit 7,1 minut om at nå frem i Kolding, mens borgere i Vejle Kommune til sammenligning måtte vente 7,7 minutter.

- Det er i kraft af, at vi har et akutsygehus i Kolding, siger Mads Skau.