Ambassadørens venner kom fra København

Kolding: Det er simpelt hen bare noget af et scoop, at Kolding har fået Barack Obama til Kolding.

Det slog reklamemanden Alexander Peitersen fra København fast, da han sammen med Jonas Ask stor og ventede foran SDU her til morgen. De to ventede på deres ven Rufus Gifford, der var USA's ambassadør i Danmark under Barack Obama.

På hans opfordring var de taget til arrangementet, og kunne samtidig fortælle, at det bliver første gang, at Gifford og Obama skal møde hinanden på dansk jord.

- Så når Obama kommer hertil, ville Rufus selvfølgelig gerne med, siger Alexander Peitersen.

Han er nordisk direktør for 12 reklamebureauer og roser Kolding for at få Obama hertil.

- Jeg arbejder med markedsføring og vil sige, at det er et scoop, at han kommer til Kolding, siger Peitersen.

Jonas Ask glæder sig til arrangementet.

- Jeg forventer at få et spændende syn på fremtiden fra en mand, der var med til at skabe det USA, som vi alle var glade og stolte af, siger Jonas Ask.