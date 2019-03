Stenen er muret fast på væggen, så den er noget af det første, man ser, når man besøger kirken i Taps. Michael Jakobsen (foto) og vennen Per Bomholt kunne ikke lade være med at undre sig, da de så stenen første gang for et par år siden. Hvor Michael peger, ser man tydeligt den ene af de tre tilbageblevne hjulkors på stenen. Foto: Mette Mørk