Christiansfeld: Prisen som 'Årets Felder' er blevet uddelt for sidste gang.

Prisen, der sidst blev uddelt i 2017 til Christiansfeld Vinfestival, skal man ikke regne med, vender tilbage. Meldingen sidste år lød ellers på, at Christiansfeld Handelsstandsforening ikke ville udelukke, at prisen igen ville blive uddelt, selv om den ikke blev det i 2018. Man ville se, om folk var ligeglade med prisen.

- Der har ikke rigtig været optræk til, at man skulle gøre det igen, fortæller formanden for handelsstandsforeningen, Lotte Præst.

Foreningen har ikke søgt efter kandidater til prisen, da tiden ifølge formanden måske var inde til, at der skulle ske noget nyt. Skal der uddeles noget lignende, så er det op til festivalen selv.

- Vi har ikke noget med planlægningen af festivalen at gøre, ud over at vi støtter dem økonomisk, men du kan jo høre dem ad, om der skal ske noget andet, siger Lotte Præst.

Sidste år valgte man ikke at uddele den ellers traditionsrige frivillighedspris, da der havde været brok og kritik af, hvem der havde modtaget prisen. Det ville foreningen ikke være med til, og derfor valgte den at droppe prisen. Det skulle ikke handle om, hvem der vandt, men mere om at hylde ildsjæle.