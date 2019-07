Alt er på plads: Til december kommer der lys under viadukten

Både økonomi, teknik og tilladelser er på plads, så nu kan Vamdrup glæde sig over, at der kommer nyt lys under jernbanetunnellen, der skærer gennem byens centrum. Lyset bliver tændt samtidig med julebelysningen.

Vamdrup: Forarbejdet har været længe undervejs, men nu er alle forhindringer fejet af bordet, og dermed kan man færdiggøre nok en etape i bestræbelserne på at styrke Vamdrups bykerne.

På et tidspunkt i løbet af den kommende tid begynder man at fjerne den nuværende belysning under jernbaneviadukten, og så bliver en ny og mere spændende belysning monteret.

- Datoen for selve arbejdet har vi ikke, men vi har den tekniske løsning, og vi har et bindende tilbud, så planen er, at vi er klar til at tænde lyset, samtidig med at vi tænder for julebelysningen i begyndelsen af december, siger Helge Paulin, der er formand for Vamdrup Byforum.

Byforum havde belysningen på dagsordenen ved sit seneste møde. Helge Paulin fortæller, at man nu har både økonomi og tilladelserne på plads til at installere lyset, der både er kulørt og er i stand til skifte farve. Det har været afgørende, at tilladelsen fra Banedanmark er kommet i hus.

- Jeg tror, Banedanmark er blevet beroliget, efter at man har set, at løsningen fungerer fint i Vojens, for vores projekt er en tro kopi af det, siger Helge Paulin.