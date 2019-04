Alphabeat gør comeback på Grøn 2019

Kolding: Siden Alphabeat bragede igennem i 2005 med deres debutsingle "Fascination", har de leveret masser af festmusik og radiohits; "10,000 Nights", "Boyfriend" og "The spell". I 2013 gik bandet hver til sit, og sangerinden Stine Bramsen har siden haft en glorværdig solokarriere.

Nu, seks år senere, er Alphabeat dog igen klar til at gå på scenen som et samlet band, og siden de i marts annoncerede deres comeback, har de storhittet med nummeret "Shadows". Nu glæder de sig til at være med på sommerens grønne koncerter - ligesom "i gamle dage".

- Vores musik og Grøn må være det perfekte match. Vi er så glade for, at Grøn vil være med til at starte vores fest op igen, og vi ved, at vi sammen med publikum kommer til at sætte gang i hele pladsen. Vi glæder os til at genoplive alle de gamle hits og spille et par nye sange, og så glæder vi os til at tilbringe et par sommeruger sammen som band. Grøn bliver vores danske comeback live, og vi er klar til at vise, hvad vi kan, lyder det i en pressemeddelelse.

Grøn koncert har indtil videre offentliggjort Scarlet Pleasure, Kesi, Kato, Carpark North og Alphabeat.

Grøn rammer Kolding 19. juli.