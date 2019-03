Allis Helleland trækker sig efter 13 år: Nye kræfter til Trapholts bestyrelse

Tidligere direktør for Trapholt, Jane Sandberg, vender tilbage som nyt bestyrelsesmedlem sammen med Christian Have, indehaver af kommunikationsbureauet Have Kommunikation. Samtidig forlader Allis Helleland bestyrelsen efter 13 år.

- Hendes indsigt i museale forhold kombineret med et imponerende overblik harværet med til at styrke Trapholts faglige udvikling i den tid hun har siddet i bestyrelsen, uddyber hun i pressemeddelelsen.

Museumsdirektør Karen Grøn kalder det "en gave" at have haft Allis Helleland i Trapholts bestyrelse:

- Jeg vil gerne på vegne af Trapholt takke Allis Helleland for sin mangeårige indsats. Allis Helleland har været med siden 2006 og har dermed været med til, at Trapholt har rykket sig fra cirka 50.000 besøgende til nu cirka. 80.000 besøgende årligt. Allis har bidraget med høj kompetence og en solid museal erfaring.

Kolding: Efter 13 år i bestyrelsen for kunstmuseet Trapholt har Allis Helleland, tidligere direktør på Statens Museum for Kunst, valgt at trække sig.

To nye medlemmer

Samtidig med Allis Hellelands afsked præsenterer Trapholt to nye kræfter i museets bestyrelse. Det drejer sig om Jane Sandberg, museumsdirektør på ENIGMA og Christian Have, indehaver af kommunikationsbureauet Have Kommunikation.

Jane Sandberg var i et enkelt år - fra 2007 til 2008 - direktør for Trapholt og vender altså nu tilbage som bestyrelsesmedlem.

Christian Have har blandt andet været en af hovedkræfterne i udviklingen af kulturmødet på Mors. Udover at være indehaver af kommunikationsbureauet Have Kommunikation er han også forfatter, debattør og TV-vært.

Lars Nørby Johansen glæder sig over at kunne byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, som han peger på begge har solid erfaring inden for kultur og ledelse.

- De kommer i en tid hvor Trapholt, trods stor fremgang i besøgstallet og stor faglig anerkendelse, er udfordret af på en gang faldende offentlige tilskud og ønsker om nye aktiviteter, fortæller han.

Museumsdirektør Karen Grøn er også godt tilfreds med den ny bestyrelse:

- Med Christian Have og Jane Sandberg ombord ser jeg frem til strategiske diskussioner og prioriteringer med henblik på at løfte Trapholt endnu et niveau, som et af Danmarks væsentligste kunst-, kunsthåndværk og designmuseer.