Aller Aqua, der producerer fiskefoder, gør klar til at bygge en ny fabrik ved hovedkvarteret i Aller ved Christiansfeld. Milliard-virksomheden forventer at fordoble kapaciteten, når den nye fabrik er fuldt udbygget.

- Fabrikken i Aller er af ældre dato. Vi har holdt den godt ved lige, og den kører godt. Men den har alderen imod sig, så vi skal have bygget en ny fabrik, der kan tage over. Men vi kan ikke lade produktionen ligge stille, derfor skal vi bygge en ny fabrik ved siden af den gamle, siger Hans Erik Bylling, der er ejer og administrerende direktør for virksomheden, der på verdensplan beskæftiger 450 medarbejdere.

Fiskefoderproducenten, der omsætter for over én milliard kroner om året, vil bygge en ny fabrik ved siden af den gamle fabrik, der herefter udfases.

Aller Aqua indtager positionen som den tredjestørste producent af fiskefoder i Europa, og virksomheden har fortsat ambitioner om at vokse og investerer nu cirka 100 millioner kroner i en ny fabrik i Aller (billedet). Skråfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 12. marts 2019

Vigtigt at blive i Aller

Det har særligt været investeringer og væksten fra nye fabrikker i udlandet, blandt andet Egypten og Zambia, der har fået virksomheden til at vokse. Men nu skal fabrikken i Danmark også med på vognen.

Aller Aqua har derfor rettet henvendelse til kommunen om at gå i gang med at lave en ny lokalplan, der åbner mulighed for at bygge en ny fabrik, og falder tingene på plads, kan byggeriet måske gå i gang om cirka et års tid.

Vækstvirksomheden kan i dag producere cirka 11 tons fiskefoder i timen, og planen er, at den nye, udvidede fabrik, når den er fuldt udbygget, kan producere 20 tons i timen. Fabrikken i Aller producerer primært til Skandinavien og Europa.

- Vi vil gerne fastholde produktion i Danmark. Vi har nogle gode forhold her i Aller. Vi har fantastisk dygtige medarbejdere, og de laver et godt produkt. Vi kan købe gode råvarer til gode priser, og vi har gode transportpriser til vores kunder. I teorien kunne vi udfase produktionen til vores tyske fabrik. Men det er vigtigt for os at blive i Danmark, siger Hans Erik Bylling.