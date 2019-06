Alle stemmer talt op i Kolding: Venstre får kanonvalg - DF får tæsk

- Jeg er ret begejstret, for der tegner sig et billede, der svarer godt til vores oplevelser med vælgerne i valgkampen. Resultatet giver mig et godt mandat i forhold til at gøre min indflydelse gældende på Christiansborg, lød det fra den erfarne Venstre-kvinde.

Også Christian Rabjerg Madsen (S) var ude for at kapre de sidste stemmer i løbet af onsdagen. Om eftermiddagen var han rundt i Koldings midtby for at charme sig ind hos vælgerne, og senere stod den på valgfest med partikammeraterne. Foto: Yilmaz Polat

Status Quo for S

En lidt større andel vælgere end sidst valgte at sætte deres kryds ved Socialdemokratiet, der løb med næstflest af stemmerne i Kolding. 23,2 procent af vælgerne satte kryds ved A, der dermed fik en fremgang på 0,4 procentpoint.

Imens måtte Dansk Folkeparti se sig henvist til en tredjeplads med kun 11,4 procent af stemmerne. Det skal ses i lyset af, at DF i 2015 fik 25,8 procent af alle stemmer i Kolding.

Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen glædede sig især over udsigten til måske at få en socialdemokratisk ledet regering. Lokalt hæftede han sig ved en lille fremgang, og han afviste at være skuffet.

- Jeg kan ikke tillade mig at være skuffet over en lille fremgang, og jeg har givet den alt, hvad jeg kunne, sagde han og understreger, at han ikke ser det som en selvfølge, at han bliver genvalgt til Folketinget.

Det står først klart, når alle personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds er talt op torsdag.

- Det er da en speciel fornemmelse, at jeg ikke ved, om jeg er købt eller solgt. Det er min eksamen, hvor jeg er blevet vurderet af vælgerne, så jeg skal være nervøs, sagde han.