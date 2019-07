Alle sommerhuse er lejet ud: - Vi har totalt udsolgt de næste to uger

Hos sommerhussøgemaskinen Campaya.dk, der har 476 sommerhuse i Kolding Kommune, er alt udlejet i uge 29 og 30. Selskabets Kommunikationschef, Jesper Kamp Kruse, vurderer, at efterspørgslen er så god, at mindst 200 flere huse kunne lejes ud i højsæsonen.

Kolding: Tendensen i år er, at de lokale sommerhuse er blevet lejet ud tidligere sammenlignet med de foregående år. Det fortæller kommunikationschef Jesper Kamp Kruse fra sommerhussøgemaskinen Campaya.dk, der har 476 sommerhuse i Kolding Kommune på sin liste. Der er både huse fra store udlejningsbureauer som Novasol, Sol og Strand og Dansommer samt fra private i selskabets database.

- Lige nu er billedet, at alle huse i alle kategorier bliver revet væk. Og i ugerne 29 og 30 kan vi melde 100 procent udsolgt, fortæller Jesper Kamp Kruse.

Han sammenligner sæsonen med 2017, hvor der også var stor efterspørgsel på de lokale huse.

- Dengang var der 34 huse ledige i uge 29 og 14 i uge 30. Og var en fin belægningsprocent, men i år har vi bare ramt et helt andet niveau. Og det er super positivt på den ene side, men på den anden side begrænser det indtjeningspotentialet, at man ikke kan modsvare den efterspørgsel, der er. Det er ærgerligt, at vi har måttet sige nej til mange, der ellers gerne ville leje et sommerhus ved kommunens kyster. Der er ingen tvivl om, at vi i højsæsonen i uger 29 og 30 nok kunne have udlejet mindst 200 huse mere, vurderer kommunikationschefen.