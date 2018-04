Alle gymnasieansøgere fra Vamdrup afvist: Folketingsmedlem tager sagen op

- Jeg havde håbet, at det ville blive bedre, da man sidste år ændrede på kriterierne, men med den melding fra Vamdrup om, at ingen derfra kan komme på Munkensdam i år, er der ikke ændret tilstrækkeligt i bekendtgørelsen, siger Eva Kjer Hansen.

Det mener det lokalt valgte folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V), som med 11 dugfriske eksempler på afviste elever fra Vamdrup i hånden, nu henvender sig til undervisningsminister Merete Riisager (LA) for at få ændret optagelseskriterierne til de gymnasiale uddannelser.

Afvisningen af alle ansøgere til Munkensdam fra Vamdrup er ikke godt nok og er et klart tegn på, at de optagelsesregler, der sidste år blev indført på landsplan, ikke er gode nok.

En blank afvisning og i stedet en besked om, at deres ansøgning var sendt videre til enten Kolding Gymnasium eller til de andre ungdomsuddannelser, de unge ellers havde som andenprioritet. Munkensdam Gymnasium havde i år ikke plads til at optage alle ansøgere og måtte som tidligere omtalt i JydskeVestkysten afvise 50 unge.

I §29 i bekendtgørelsen til optagelse af elever på de gymnasiale uddannelser lyder det således: Ved afgørelse af, hvilke ansøgere der skal optages på den institution, de har angivet som første prioritet, lægger fordelingsudvalget (nedsættes af regionerne, red.) afstanden via vejnettet mellem ansøgernes bopæl og uddannelsesstedet til grund.Eftersom der i år var 50 ansøgere for meget til Munkensdam Gymnasium har fordelingsudvalget for Trekantområdet altså givet afslag til de 50, der bor længst væk fra gymnasiet.

Rigid afstandskrav

I dag kigger man på, hvor langt ansøgerne bor fra det gymnasium, de søger ind, hvis der er for mange ansøgere, og man derfor er nødt til at afvise nogle. Indtil sidste år så man på transporttiden til gymnasiet, når man afgjorde, hvem der skulle have ja og nej.

- Det er ikke i orden, at ingen fra Vamdrup kan komme på Munkensdam, når det er det gymnasium, de bor tættest på. Jeg vil ikke lægge mig fast på en model, men jeg synes, at man burde vægte de unges ønsker til studieretning højere, når man optager dem, siger Eva Kjer Hansen.

I dag vælger eleverne på gymnasierne dog først studieretning nogle måneder inde i gymnasietiden.

- Jeg mener i hvert fald, at vi skal gøre op med det rigide afstandskrav, for det er urimeligt, at et helt område bliver udelukket, siger Eva Kjer Hansen.