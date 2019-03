Alkoholpåvirket ældre kvinde blev anholdt på p-plads

Sydøstjyllands Politi modtog fredag klokken 16.40 en anmeldelse om, at en kvinde kørte rundt på parkeringspladsen ved Arena Syd på Idrætsvej i Vamdrup. Anmelderen syntes, at kvinden virkede meget alkoholpåvirket. Da politiet dukkede op, havde kvinden standset og parkeret bilen, men hun blev alligevel alkoholtestet, og testen viste en værdi over det tilladte. Derfor blev hun anholdt og taget med på politistationen til en blodprøve.

Der er tale om en 70-årig kvinde fra Vamdrup, og hun er nu løsladt igen.