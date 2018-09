Aktiviteter for børn er med til at brande Sjølund

Som noget nyt har Kolding Sjølund Udvikling i år haft ekstra fokus på arrangementer for børn. Det giver børn nogle særlige oplevelser og er med til at markedsføre landsbyen overfor børnefamilier.

Sjølund: Når kenyanske akrobater, skuespillere fra et gadeteater og en streetart-kunstner, der lavede en kunstvæg med de yngste skoleelever i området, har besøgt Sjølund i løbet af i år, er det ikke kun for at give børnene i området nogle timers sjove oplevelser.

Der er både dybere sociale perspektiver og markedsføringsmæssige ideer med arrangementerne, fortæller Hanna Andresen, der bor i området, og som er involveret i Kolding Sjølund Udviklings aktiviteter for børn i år.

Hun er nemlig sat til at have et særligt fokus på børn, og i år er det mundet ud i fire arrangementer, der dels er sjove og spændende for børn, men som ifølge Hanna Andresen også har fokus på inklusion og trivsel for børnene.

- Her behøver socialt sårbare børn ikke at blive prikket ud, og de får samme kulturelle oplevelser som de andre i skolen, siger hun.

Desuden kan arrangementerne være med til at vise børnefamilier, der overvejer at flytte til Sjølund-området, at det er et attraktivt område at flytte til, mener Hanna Andresen, hvis opgave blandt andet er at skaffe penge til arrangementerne, der hidtil har involveret samtlige elever på Sjølund-Hejls Skole.