Aktive rammer får elever til at bevæge sig mere i skoletiden

Rammer der indbyder til bevægelse giver flere elever lyst til at bevæge sig i løbet af skoledagen. Det viser evalueringen af to større projekter med deltagelse af blandt andet Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Lunderskov.

Bygningen er etableret som et nyt rum i skellet mellem krat, boligområder og boldbaner og fungerer på den måde som bindeled og naturligt midtpunkt for området.

Et af projekterne er fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Lunderskov, hvor man under temaet "Drøn på Skolegården" har skabt et stort udendørs "supermøbel" med platforme, overdækning og trapper til brug for både leg, bevægelse og undervisning.

Lunderskov: Klatrenet, aktive udfordringer på ganggulv og højdeforskelle i skolegården kan hjælpe danske skoleelever på vej mod de 45 minutters bevægelse i skoledagen. Det viser to nye store studier af 13 konkrete projekter for modernisering af skolers fysiske rammer, oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Det andet projekt, som er blevet evalueret, er Skole+, der er et samarbejde mellem Foreningen Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvor seks skolers indendørsarealer er moderniseret til fordel for mere bevægelse i og efter skoletid. Evalueringen viser, at nye elever benytter rummene. Det skyldes, at rummene ikke stiller krav om en særlig type bevægelse, men har fokus på samvær og leg fremfor præstation og konkurrence.

Erfaringer skal bredes ud

Næste skridt er at få bredt erfaringerne ud til skoler i resten af landet:

- Nu skal det være slut med, at vi ikke må løbe på gangene. Vi skal have vores skoler til at boble af bevægelse både indendørs og udendørs. Erfaringerne fra vores skoleprojekter er, at der kan skabes liv og bevægelse med små greb og ved at tænke sig om - og det kan for eksempel ske, når skolerne alligevel skal renoveres, siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

I DIF anbefaler man, at kommunerne tænker bevægelse ind, når der alligevel bliver renoveret:

- Vi har nu stærk dokumentation for, at kommunerne står med store uudnyttede potentialer i skolerne. Med modernisering af skolernes fysiske rammer kan vi skabe en mere aktiv skoledag, og flere lokale idrætsforeninger kan tilbyde idrætsaktiviteter på skolerne efter skoletid, siger chef for Public Affairs Poul Broberg i DIF.