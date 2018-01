Aggressiv tilgang til operationer betyder færre amputationer

Kolding: Mange forbinder nok ben-amputationer med krigsveteraner. Men i virkeligheden skyldes de fleste af den slags amputationer åreforkalkning og dårligt blodomløb. Derfor har Kolding Sygehus skruet gevaldigt op for antallet af de operationer, der kan forhindre, at et ben bliver sat af.

- Vi har i løbet af årene opbygget en praksis med, at vi opererer knap tre gange så meget sammenlignet med resten af landet, hvis man ser det i forhold til, hvor mange patienter der er i vores område, siger Kim Houlind, der er ledende overlæge på karkirurgisk-afdeling på Kolding Sygehus.

De operationer, der kan forhindre amputationer, er ballonudvidelser af blodkar, oprensning af blodkar og omkørselsoperationer, hvor man leder blodet uden om årerne med dårlig blodgennemstrømning. Det aggressive operationsvalg har medført, at væsentligt færre patienter på Kolding Sygehus mister benet.

- Man kan vælge at sige, at man kun vil operere, hvis man er sikker på, at det går godt. På den anden side kan man sige, at vi prøver og ser, om det går godt, for hvis det går galt, mister patienten benet alligevel. Vi går aggressivt til værks for at redde patienternes ben, siger Kim Houlind.