Afsløring var en fuser: Tidskapsel var fyldt med vand og mudder

Masser af mennesker var mødt op på Akseltorv for at følge med, da en tidskapsel fra 2003 blev åbnet af borgmester Jørn Pedersen. Desværre blev det lidt af en skuffelse, for tidskapslen viste sig at være alt for dårligt forseglet.

Kolding: Gennem de seneste 15 år har man kunne se en helt særlig flise på Akseltorv. Flisens inskription har fortalt, at herunder lå en tidskapsel fra år 2003 fyldt med ukendte genstande, som tilfældigt udvalgte koldingensere dengang valgte at sende videre som en form for flaskepost til Kolding-borgerne i 2018.

Tidskapslen var en af brikkerne i et længerevarende projekt, som blev kaldt "Den Kloge By". Et projekt, der forsøgte at indkredse, hvordan man laver byudvikling og gør en by attraktiv at bo i.

Og torsdag var tiden så kommet, hvor tidskapslen skulle graves op og genstandene afsløres. Hvad mon lå i kapslen? Hvad kunne tingene sige om tiden dengang sammenholdt med i dag?

En udvalgt skare på seks personer hævede brostenen i Akseltorv, den forseglede tidskapsel blev gravet frem fra sandet, hvorefter borgmester Jørn Pedersen bar den firkantede kasse forhen til et bord, der var opstillet til formålet på torvet. Hans forgænger Per Bødker greb en boltsaks for at bide den første hængelås over. Det havde han tag på.

- Hvordan tror I, jeg fik min første cykel, spøgte eksborgmesteren og snappede låsen over.