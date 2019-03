Afskediget direktør forlader Kolding med 1,7 millioner kroner

Alt i alt skal Kolding Kommune udskrive en check på 1.724.000 kroner for at skille sig af med den 60-årige topchef, der er ansvarlig for et omfattende overforbrug på 29 millioner kroner, som er afdækket i børne- og uddannelsesforvaltningen siden slutningen af 2018.

Kolding: Efter tre år i direktørstolen for Kolding Kommunes børne- og uddannelsesforvaltning har den nu fyrede og fritstillede Helle Thiele forladt chefkontoret i Ålegården med en godtgørelse på et års løn og dertil løn i de fire måneder, som opsigelsesvarslet er fastsat til i den aftale, Kolding Byråd godkendte på sit lukkede møde tirsdag aften.

Ingen forskel

I forhold til den økonomiske kompensation gør det dog ingen forskel, om der havde været tale om en regulær fyring i stedet for en fratrædelsesaftale.

I begge tilfælde skal vilkårene i funktionærloven om opsigelsesvarsler og rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer mellem Kommunernes Landsforening og bl.a. fagforbundet DJØF nemlig overholdes. Og ved uansøgt afsked skal en direktør som Helle Thiele have en godtgørelse på 12 måneders løn med mindre der er tale om "væsentlig misligholdelse" af ansættelsesforholdet.

Det er der ikke her. Bestemmelsen om "væsentlig misligholdelse" kræver, at der er sket meget alvorligere ting for eksempel af kriminel art eller så grov forsømmelighed, at det har udløst bortvisning.

Med andre ord er aftalen mellem kommunen og Helle Thiele et udtryk for, at den fyrede direktør ikke har været så uenig, at hun har ønsket f.eks. at sagsøge Kolding Kommune for uretmæssig afskedigelse.