Afholdt præst siger farvel til Bramdrup Kirke

Bramdrupdam: Sognepræst på halvtid, Jette Langgaard Andersen, der har været ansat ved Bramdrup Kirke de seneste fire år, går på pension.

I Bramdrup Kirke efterlader det stort vemod, for Jette Langgaard Andersen har været særdeles afholdt af alle:

- Jettes personlighed og faglige dygtighed har været en kæmpe berigelse for Bramdrup Sogn, siger menighedsrådsformand Jens Christensen i en pressemeddelelse.

Også præstekollegaen Lone Vesterdal roser sin kollega:

- Jette har været en kæmpe gave til os i Bramdrup. Hendes faglighed er helt i top, hun er dygtig, kompetent og hold op, hvor er hun inspirerende at arbejde sammen med, loyal, dygtig og med et dejligt væsen. Jeg er rigtig taknemmelig for alt, hvad Jette har bidraget med af godt. Hun er gået ind i alle relationer i sognet på sådan en fin måde, har opbygget tillid og har til fulde levet op til den tillid, hun er blevet vist. Vi er meget taknemmelige og glade efter fire gode og lykkelige år med Jette, siger Lone Vesterdal.

Jette Langgaard Andersens mand gik på pension for et par år siden, og nu har hun truffet beslutningen om, at det er hendes tur. Søndag 10. juni holder hun afskedsgudstjeneste, og efter gudstjenesten er der orgelmatiné i kirken ved organist Heine Skov Jensen og reception i sognegården.