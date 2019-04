Affaldsindsamling i Vamdrup: Fandt 2500 cigaretskodder

Vamdrup: For første gang havde Vamdrup Byforum besluttet at tælle antallet af cigaretskodder, da Vamdrup søndag holdt affaldsindsamling. Og resultatet var nedslående.

Omkring 2500 cigaretskodder blev det til, oplyser arrangørerne.

Optællingen af skodder skulle være med til at sætte fokus på, hvor meget cigaretskodder egentlig fylder i naturen.

- Man kan sige, at rygning kan skade på mange måder. Det er skadeligt for dem, der ryger. Samtidig forurener det og skader naturen, fordi der er plast i skodderne, sagde Helge Paulin, der er formand for Vamdrup Byforum, forud for indsamlingen.

Omkring 50 personer deltog i indsamlingen.

Arrangørerne anslår, at der i alt blev indsamlet omkring 370 kilo affald plus en masse dåser.