Affaldschef: Svært at finde afløsere for strejkende skraldemænd

- Situationen er svært uheldig for vores borgere især nu, hvor vi nærmer os julen med forskudte tømningsdage, siger affaldschef Henrik Martinsen fra Kolding Kommune, der har udliciteret affaldsindsamlingen til Meldgaard Miljø A/S, hvor de strejkende skraldemænd er ansat.

Tro mig, vi gør alt, hvad vi kan - også for at få hentet alt affaldet inden jul.

Vanskelig sag

Kolding Kommune har i følge sin kontrakt med Meldgaard Miljø mulighed for at lade andre overtage opgaven, hvis konflikten ikke er løst efter fem hverdage. Det vil sige, at Meldgaards medarbejdere skal have genoptaget deres arbejde senest torsdag morgen, hvis de vil være sikre på at undgå den situation.

Henrik Martinsen oplyser, at kommunen er ved at danne sig et overblik over de muligheder, der er til stede - herunder om der kan opstilles nødcontainere til affald på centrale steder.

- Men det er en vanskelig sag, fordi vi har at gøre med opgaver, hvor 3F typisk er inde over, og at der derfor kan komme sympatistrejker. Og vi vil helst ikke puste til ilden, siger affaldschefen, som håber, at Meldgaards ledelse og medarbejdere snart finder en løsning.