Afdød sangskriver hyldes i Kolding: Biblioteket er klar med stor Kim Larsen-satsning

Kim Larsen har spillet adskillige gange i Kolding, hvor blandt andet hans koncerter i Geografisk Have gennem en årrække var lidt af en tradition. Nu bliver han hyldet ved et stort arrangement på biblioteket. Arkivfoto: Mette Mørk

Omkring 900 får muligheden for at lytte og kigge med, når Kolding Bibliotekerne hylder Kim Larsen i slutningen af september. Her er der gratis arrangement med Jens Andersen, der har skrevet en populær Kim Larsen-biografik, og bagefter bliver der sat strøm til guitaren.

Kolding: Omkring 800 dukkede op, da Vamdrup Kirke tidligere på året inviterede til Kim Larsen-gudstjeneste, og i Esbjerg bliver det sange af den afdøde musiker, der den 9. august kommer til at åbne årets festuge foran tusindvis af mennesker på torvet. Ja, der er næppe en byfest et sted i landet uden en Kim Larsen-kopi, der møder op med sixpence på hovedet og i korte bukser for at hamre akkorderne til "Jutlandia" af på sin guitar. Sådan har Kim Larsen sat sit præg over hele landkortet siden sin død i fjor. Og nu vil Kolding Bibliotekerne også hylde sangskriveren - og på samme tid give sine brugere en god og gratis oplevelse. Det sker med en regulær Kim Larsen-satsning med både foredrag og koncert, der med en vis sandsynlighed kommer til at fylde biblioteket søndag eftermiddag den 29. september. I sin invitation på Facebook har biblioteket allerede taget sit forbehold: "Der er gratis adgang, men kom i god tid: Hvis der dukker alt for mange op, kan vi være nødt til at lukke dørene på grund af sikkerhedshensyn". - Det er et af vores såkaldte fyrtårnsarrangementer, hvor vi altid forventer, at der kommer mange. Men vi ved aldrig på forhånd, hvor mange der kommer, for det har svinget en del lige fra 300 besøgende til et fyldt bibliotek. Så der sker simpelthen det, at vi slår dørene op, og når der ikke må være flere indenfor, så bliver der lukket, siger bibliotekar Sofie Fredborg.

Prismodtager Da Danmarks Biblioteksforening og Berlingske, i samarbejde med de danske folkebiblioteker, uddelte Læsernes Bogpris for 16. gang, gik den til Jens Andersen for biografien "Kim Larsen - Mine unge år". Den er udgangspunkt for foredraget på Kolding Bibliotek.Jens Andersen er ph.d. i nordisk litteratur, foredragsholder og forfatter til prisbelønnede biografier om bl.a. Thit Jensen, Tove Ditlevsen, H.C. Andersen, Dronning Margrethe, Astrid Lindgren og Kronprins Frederik.



Arrangement på Kolding Bibliotek foregår den 29. september fra klokken 13-16.30. Det er næsten på årsdagen for Kim Larsens død den 30. september i fjor. Der er gratis adgang.

Elsket af læserne Biblioteket har før måtte ty at lukke dørene, når man har inviteret til fyrtårnsarrangementer, der har ramt lige i plet. Bibliotekstorvet har blandt andet været fyldt til foredrag med brødrene Lund Madsen og forfatteren Svend Brinkmann, hvor nogle måtte gå skuffede hjem uden at kunne komme ind. Det kan meget vel ske igen den 29. september, hvor søndagens program begynder med et foredrag af forfatteren Jens Andersen. Hans bog lå under juletræer over hele landet, da han sidste år udsendte "Kim Larsen - Mine unge år", som blev til i et tæt interview-samarbejde med Kim Larsen selv. Derfor blev bogen også en meget detaljeret og farverig biografi om barndommens gade i Københavns Nordvest-kvarter, om Askov Højskole, om det mislykkede skolelærerjob og om slumstormerårene omkring 1968 på Christianshavn. Allerede ved julesalget havde bogen solgt over 100.000 eksemplarer, og Jens Andersen vandt siden Læsernes Bogpris 2019 for "Kim Larsen - Mine unge år". - Straks da Kim Larsen døde, besluttede vi os for, at vi ville lave et arrangement, der hylder ham, og vi synes, det passer fint med, at det kommer til at ligge omkring årsdagen for hans død, siger Sofie Fredgaard, der glæder sig over, at det er lykkedes at lave en aftale med Jens Andersen. - Han er en af landets største biografiskrivere, der allerede var kendt for bøger om blandt andet kronprinsen og Astrid Lindgren, inden han begyndte på sin biografi om Kim Larsen, siger bibliotekaren.

Syng endelig med Det bliver ikke snak det hele. Efter foredraget vil Rabalder - Gasolin' & Kim Larsen Kopiband spille en række af hovedpersonens sange, og det er næppe nødvendigt at skrive, at alle er velkommen til at synge med. - Når nu det er et arrangement om Kim Larsen, så er det også oplagt, at hans sange bliver en vigtig del af det hele, siger Sofie Fredgaard.