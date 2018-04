Advokatfirma i Kolding flytter til Design City

Kolding: Penta Advokater har i godt 10 år haft til huse på Buen 12, men de seneste års positive udvikling i firmaet betyder, at de fysiske rammer i det nuværende kontor er blevet for små og utidssvarende. Midt i denne måned flytter advokatkontoret derfor til nye lokaler i Design City Kolding, tæt ved blandt andet banegården og campusområdet.

- Vi glæder vi os til at flytte ind i de nye og mere rummelige lokaler, hvor vi også får flere og bedre mødefaciliteter, hvilket sikrer, at det bliver lettere for os at være tilgængelige for vores kunder, når de har behov for et møde, siger adm. direktør Benny B. Laursen i en pressemeddelelse.

Penta Advokaters nye kontor får adressen Kolding Åpark 8A, 4. sal th. Foruden kontoret i Kolding har Penta Advokater også kontorer i Bramming, Esbjerg, Grindsted, Ribe og Vejen. Firmaet beskæftiger ca. 75 medarbejdere.