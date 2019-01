Forretningen Jyske Salgshus ApS, der primært hjalp Telmore med at sælge sine produkter, blev drevet groft uforsvarligt, lyder vurderingen fra kurator i konkursboet, der forventer at rejse en sag om konkurskarantæne mod den tidligere direktør og en kreds af folk omkring selskabet, der ikke var registreret som direktører.

Skifteretten kan med konkurskarantæne blandt andet forbyde, at man sidder som direktør i en periode, hvis skifteretten efter en konkurs vurderer, at ledelsen har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. I sagerne fra 2017 var det blandt andet på grund af manglende skattebetalinger, at de tre tidligere direktører blev idømt konkurskarantæne af Skifteretten.

I 2017 var det datterselskabet Vendere ApS, der gik konkurs, og efterfølgende blev tre tidligere direktører idømt konkurskarantæne for "groft uforsvarlig forretningsførelse". Ligesom i Jyske Salgshus ApS var den primære forretning at sælge telemarketingsydelser til Telmore.

Groft uforsvarligt

På baggrund af de foreløbige undersøgelser i Jyske Salgshus ApS forventer kuratoren, at han vil rejse en sag om konkurskarantæne mod direktør og ejer Jakob Agerskov Thuesen. Ifølge kurator tegner der sig et billede af, at selskabet bevidst undlod at betale regningerne til Skat, og selvom kurator har bedt om bilagsmateriale, så er det ikke blevet udleveret.

- Umiddelbart er vores opfattelse, at vi kører en sag om konkurskarantæne, fordi man har drevet det her selskab groft uforsvarlig. Forretningsmodellen har ikke været i orden, siger Jan Bruun Jørgensen, der også overvejer at køre en sag mod folk i selskabet, der ikke har været de formelle direktører.

- Jeg tror, at vi kommer til at køre en sag mod den formelle ledelse, men det er samtidig vores opfattelse, at der også kan være en reel ledelse, som ikke fremgår af cvr-registret. Kan vi sandsynliggøre, at der er stråmænd inde over selskabet, så er det noget, vi skal forfølge. Men det er svært at bevise. Vi har nogle brudstykker. Spørgsmålet er, om vi kan løfte sagen overfor en domstol, siger Jan Bruun Jørgensen.

JydskeVestkysten har været i kontakt med den tidligere direktør i Jyske Salgshus, Jakob Agerskov Thuesen telefonisk. Direktøren ønskede at få spørgsmålene skriftligt, inden han tog stilling til om det "gav mening" at svare på spørgsmålene. Direktøren fik spørgsmålene torsdag, men efterfølgende har JydskeVestkysten trods mange forsøg ikke fået kontakt til direktøren inden deadline fredag.