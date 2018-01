Advokat for tre unge koldingensere i sexvideo-sag: En voldsom reaktion

Jesper Brock fra Ret & Råd i Fredericia er beskikket som advokat for tre unge mænd fra Kolding, der er tiltalt for at dele den meget omtalte sexvideo i Umbrella-sagen. Han mener, politiet farer for voldsomt frem.

Kolding: Tre unge mænd fra Kolding-området er blandt de mere end 1000 unge, som skal afhøres i den meget omtalte sag om delingen af en seksuelt krænkende video med 15-årige på Facebook.

Jesper Brock fra Ret & Råd i Fredericia er beskikket som advokat for de tre unge. Han mener, politiet har valgt en voldsom fremgangsmåde over for de unge, der har delt videoen.

- Selvfølgelig er det da torskedumt, det kan vi alle sammen blive enige om. Men derfra og så til at bruge børneporno-paragraffen, der blandt andet kan give en plet på børneattesten i ti år. Det er en voldsom reaktion fra samfundets side. Jeg anerkender, at det er et problem, at de ting bliver sendt rundt, og det er på tide, man sender et signal. Men man er gået fra ingenting til dette. Man er gået fra nul til 100. Måske vi som samfund lige skulle have guidet de unge lidt, inden man hiver så voldsom paragraf frem, siger Jesper Brock.