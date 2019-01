Siden 2007 er Kolding-advokat Gert Verner Jørgensen 10 gange idømt sanktioner fra Advokatnævnet for at tilsætte god advokatskik. Senest har han fået en bøde på 20.000 kroner for ikke at betale penge tilbage inden for fristen i en tidligere sag i Advokatnævnet.

Kolding: Advokat Gert Verner Jørgensen havde fået fire uger til at tilbagebetale 15.000 kroner i en sag, hvor to klienter havde klaget til Advokatnævnet over størrelsen af deres salær. Størrelsen af salæret blev sat ned fra 81.000 kroner til 66.000 kroner.

Kendelsen faldt i december 2016, men betalingen faldt først den 5. februar 2018 - altså mere end et år efter fristen, og først efter at klienterne igen havde klaget til Advokatnævnet over, at advokat Gert Verner Jørgensen ikke havde betalt.

Nævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, der behandler sager om advokaters salærer og adfærd, og kan give advokater bøder. Nu har nævnet pålagt advokaten en bøde på 20.000 kroner i sagen om salæret. Gert Verner Jørgensen mente ikke der var grund til pålægge ham en bøde, fremgår det af kendelsen. Overfor nævnet henviser han til, at han havde betalt pengene.

Men betalingen faldt altså for sent, mener nævnet, som pålægger advokaten en bøde, fordi han ikke har overholdt fristen på de fire uger. Nævnet fremhæver også det forhold, at advokaten flere gange tidligere er blevet pålagt sanktioner i nævnet, og at betalingen først faldt efter, at der var rejst en sag i Advokatnævnet.