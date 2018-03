Advarsel til bilister i Kolding: Kør forsigtigt mandag aften og tirsdag morgen

Kør forsigtigt i Kolding i aften og i morgen tidlig, for det bliver glat, lyder advarslen fra den ansvarlige for vinterberedskabet i Kolding Kommune.

Alt tyder nemlig på, at det bliver særdeles glat på Koldings veje, kunne den ansvarlige for vinterberedskabet i Kolding Kommune, skov- og landskabsingeniør Lars Barsballe, fortælle mandag.

Kolding: Tirsdag morgen skal bilisterne i Kolding udvise stor forsigtighed, når de sætter sig bag rattet for at komme på arbejde.

Bakkeruter

Kommunen har stadig nok salt til at sprede på vejene og får leveret hver dag, oplyser han. Men der bliver også brugt store mængder salt. Byens mange bakker betyder blandt andet, at saltsprederne har to faste bakkeruter, der også kommer forbi nogle af byens mindre villaveje, der ligger i kuperet terræn.

De isglatte bakker giver flere steder - især om morgenen - problemer for de tunge lastbiler, når de skal i gang efter at have holdt stille på vej på ad en bakke. Det gælder blandt andet på Fynsvej og i Bramdrupdam, fortæller Lars Barsballe og tilføjer, at man naturligvis er omhyggelig med at salte disse steder.