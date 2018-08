Advarsel står fast: Tillidsmænd ydmygede ansatte, der ikke var medlem af 3F

En faglig voldgift har afgjort, at det var kritisabelt, at tillidsmændene på Smurfit Kappa indkaldte til møde om de lokale lønforhandlinger, og da de ansatte havde sat sig, fik medarbejdere, der ikke var medlem af 3F besked om at forlade lokalet. Ifølge dommeren var fremgangsnmåde egnet til at ydmyge dem, der ikke var medlem. De to advarsler, som tillidsmændene fik for et år siden, bliver derfor ikke annulleret. Arkivfoto: Morten Flarup

En faglig voldgift har afgjort, at advarslerne til to tillidsmænd på Smurfit Kappa var berettigede. Dommeren kalder tillidsmændenes opførsel "kritisabel", da de udstillede medarbejdere, der ikke var medlem af 3F.

Kolding: Advarslerne til tillidsmændene på Smurfit Kappa skal ikke annulleres. Det er konklusionen i den faglige voldgift, der skulle tage stilling til, om det var berettiget, at to tillidsmænd sidste år fik en advarsel. Ledelsen hos emballagevirksomheden Smurfit Kappa gav juni sidste år to tillidsmænd en advarsel, fordi de efter virksomhedens opfattelse havde udstillet, ydmyget og mobbet kollegaer, der ikke var medlem af 3F. Men advarslerne skal altså ikke trækkes tilbage. Sagen opstod i forbindelse med orienterings- og afstemningsmøder om lønforhandlinger på virksomheden, hvor alle medarbejdere var indkaldt via et opslag på blandt andet opslagstavlen. Da det første skiftehold har sat sig til rette i arbejdstiden, meddeler fællestillidsrepræsentanten, at det kun er medarbejdere, der er medlem af 3F, der kan stemme ved den planlagte afstemning. Derfor skal alle, der ikke er medlem af 3F forlade lokalet igen.

- Ja, der sker nok noget i forhold til kommunikationen. Jeg tror, at man har snakkede forbi hinanden. Men det er ikke noget, nogen har gjort i en ond mening. Peter Andersen, formand for 3F Kolding

Egnet til at ydmyge Det fremgår af afgørelsen, at der var cirka 40 medarbejdere til det første møde, og cirka seks af dem forlod lokalet. Flere af dem, der gik ud af lokalet, følte sig ydmyget og udstillet og gik til ledelsen med deres frustration. Efterfølgende fik de to tillidsmænd en skriftlig advarsel "for at have mobbet kollegaer, der ikke er organiseret i 3F". Ledelsen skriver i advarslen, at tillidsmændenes adfærd var "grov og fuldstændig uacceptabel" og et "groft brud på jeres forpligtelser som tillidsrepræsentanter og medarbejdere". Advarslerne fik de godt 100 medarbejdere til at strejke i fire dage, og 3F rejste en sag ved det fagretlige system med påstand om, at advarslerne skulle annulleres. Dommeren konkluderer, at det var kritisabelt, at tillidsrepræsentanterne - i strid med hidtidig praksis - udelukkede medarbejdere fra mødet, efter de havde sat sig ned. Den fremgangsmåde er efter dommerens vurdering "egnet til at ydmyge og udstille deres manglende tilknytning til 3F".