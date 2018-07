Advarsel: Støv fra erhvervshavn kan skade Marina City

53-årige Finn Dideriksen synes, Marina City er alletiders projekt for Kolding. Men han frygter, at støj, støv og lugt fra erhvervshavnen vil skræmme både gæstesejlere og boligkøbere væk.

Kolding: - Det vil være det samme som at købe en ejendom ved en svinefarm. Og jeg tør slet ikke tænke på alle de lystsejlere, der kun kommer til at sejle ind til Marina City én gang, fordi de oplever at blive hyllet ind i ulækkert støv. Så kommer man jo ikke igen.

Andre gange er det støv fra de store skrotbjerge lige ved siden af Marina Syd, han kæmper imod. Problemet er, at det er meget svært at få af, og at støvet laver rustpletter på bådene.

- Hvad fanden er det, her lugter af? spurgte de, og så måtte de jo have historien. Jeg har set det ægtepar for sidste gang. De kommer aldrig igen, gætter Finn Dideriksen.

For nylig lå et ægtepar fra Sjælland i deres båd ved siden af hans.

Efter tre-fire sommeruger rundt i de danske farvande kom han i weekenden hjem til Kolding, og med det samme var hans båd igen fyldt med støv fra nogle af de varegrupper, der losses og lastes i tonsvis ovre på industrihavnen ganske kort fra Marina Syd. Tit må han vaske den tre-fire gange om ugen for at holde den ren for ulækkert støv, der klistrer, når det bliver vådt.

Kæmpe skud fremad

Finn Dideriksen sætter en tyk streg under, at han synes, at Marina City er et fedt projekt, som burde have været lavet for mange år siden.

- Det er et kæmpe skud fremad i den rigtige retning for vores by.

- Men du får da ikke mig til at købe en lejlighed hernede til fire millioner kroner, hvis det støver og lugter. Og hvis gæstesejlerne bliver skræmt væk af samme årsager, så kan det jo være ligegyldigt, at vi investerer 300-400 millioner kroner i noget fedt, siger Finn Dideriksen, som indtrængende opfordrer Kolding Kommune til at få styr på generne, før det er for sent.

- For potentialet i det her område er enormt. Det er det dyreste område i hele Kolding, og så bruger man det til at sælge benmel og rustent jern. Det er uacceptabelt, og hvis man tror, at man kan sælge lejligheder her til fire-seks millioner kroner, så tro om igen, siger Finn Dideriksen og fortæller, at han for fem-seks år siden kontaktede Kolding Havn og gjorde opmærksom på problemerne for sejlerne.

Han synes, at erhvervshavnen halter bagud i forhold til "at forstå, at vi lever i 2018".

- Og nu siger de, at de arbejder indædt for at løse problemerne. Jeg kunne skrige af grin, siger Finn Dideriksen.