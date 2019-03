Adressebommert: 65 beboere boede pludselig på Zinzendorfgade

En menneskelig fejl i kombination med et nyt datasystem har for en kort stund omdøbt Nørregade i Christiansfeld til Zinzendorfgade.

Christiansfeld: Torsdag morgen fik Kjeld Kynde Kristensen en besked fra sin bankrådgiver i Thy Sparekasse, som undrede sig over, at han var flyttet fra sin mangeårige bopæl Nørregade til en ny i Zinzendorfgade uden at have fortalt banken en lyd om det.

Alt gik galt

Onsdag eftermiddag skete der nemlig en menneskelig fejl i by- og udviklingsforvaltningen, da man var i gang med forberedelserne til, at Domea.dk snart skal i gang med at ombygge den gamle skole til 29 nye familieboliger.

I den forbindelse er der opstået behov for et ekstra husnummer i Lindegade, fordi en gammel hoveddør i den fredede skolebygning, som har været blændet af, nu skal åbnes igen.

Samtidig har kommunen haft en snak med Brødremenigheden om kirkens adresse i Lindegade. For kunne det ikke være sjovt, hvis adressen skiftede navn til Zinzendorf Plads, ligesom alle andre kirkepladser i brødremenighedsbyerne verden over hedder, lyder overvejelserne, som er noteret ned i kommunens sag om Domea-byggeriet.

Og så er det, den menneskelige fejl sker, da den kommunale medarbejder får trykket på den forkerte linje i DAR og omdøber hele Nørregade til Zinzendorfgade i den tro, at det da må være en fejl, at en hel gade skal kaldes noget med "plads". At det er Nørregade og ikke Lindegade, som får det nye, flotte navn, skyldes formentlig, at der på den ene side af kirken ligger en toiletbygning - og lige præcist denne bygning har sin adresse i Nørregade og ikke i Lindegade, som selve kirken.

- Alt er gået galt, og Brødremenigheden har endda slet ikke godkendt det nye navn endnu, sukker afdelingschef Ingelise Jellesen. Hun fortæller, at fejlen heldigvis blev opdaget straks, så den helt automatiske udstedelse af nye sygesikringsbeviser til alle de 65 beboere i Nørregade blev standset.

- Men der går fem dage, før alt er ved det gamle. Så først fra på tirsdag hedder Nørregade Nørregade igen, forklarer hun.

Så beboerne i Nørregade kan godt regne med, at banker og andre, der abonnerer på deres adresser, henvender sig til dem de kommende dage, indtil adresseforvirringen har lagt sig.

- Hold da op, prøv lige at tænke på, hvor mange der har fået travlt på grund af det her. Men der kan selvfølgelig ske menneskelige fejl, og det er da en lidt skæg historie, siger Kjeld Kynde Kristensen.