Aase vendte skraldespanden forkert: Så kørte skraldemændene uden at tømme den

Det er vigtigt at vende sin skraldespand korrekt, hvis man vil være sikker på, at den bliver tømt. Det har Aase Marie Hansen fra Vamdrup lært på den hårde måde, da hun ikke fik tømt sin skraldespand onsdag. Nu må hun selv betale for en ekstra tømning.

Vamdrup: Aase Marie Hansen sad i sit nattøj og spiste morgenmad, da hun ud af vinduet fra sin lejlighed på Vestergade i Vamdrup kunne se, at de to skraldemænd, der onsdag morgen kom for at tømme hendes skraldespand, kørte igen - men uden at tage skraldet med. - De stod ved skraldespanden og kiggede også i den. Men så skrev de bare en seddel og kørte igen, siger Aase, der ikke nåede at få talt med de to skraldemænd. - Jeg tænkte: Hvad laver I? Og så løb jeg ind for at tage noget mere tøj på, men da jeg kom ud, var de allerede væk. På den efterladte seddel fremgår det, at skraldespanden ikke blev tømt, da Aase havde glemt at vende håndtaget på skraldespanden fremad. Meldgaard Miljø, der står for dagrenovationen i Kolding Kommune, fortæller efterfølgende til JydskeVestkysten, at det er korrekt, at skraldespande ikke bliver tømt, hvis de vender forkert: - Skraldespandene skal vende med hjulene frem - altså med hjulene ud mod skraldemændene. Det gør det nemmere at løfte de tunge beholdere, der har plads til op til 370 liter. Det giver forkerte vrid og løft for kroppen, hvis skraldemændene skal vende og måske løfte på mange hundrede skraldespande, fordi borgerne ikke har vendt dem korrekt, forklarer Freddy Fogh Sørensen, der er afdelingschef i Meldgaard Miljø. Det er blot få uger siden, at Kolding Kommune fik et nyt affaldssystem. For flere borgere betyder ændringen, at skraldespandene skal stå på denne måde for at blive tømt.

Det er jo en service, vi betaler for. Jeg ved nu, at jeg havde lavet en fejl ved at vende skraldespanden forkert. Men hvorfor tømte de den ikke alligevel, og derefter hængte en seddel på, hvor de informerede om, at jeg havde gjort noget forkert? Hvorfor får man ikke en ekstra chance? - Aase Marie Hansen

En ekstra chance Aase Marie Hansen er dog stadig uforstående overfor, hvorfor de to skraldemænd ikke tømte skraldespanden alligevel. - Det blev jeg irriteret over. Det er jo en service, vi betaler for. Jeg ved nu, at jeg havde lavet en fejl ved at vende skraldespanden forkert. Men hvorfor tømte de den ikke alligevel, og derefter hængte en seddel på, hvor de informerede om, at jeg havde gjort noget forkert? Hvorfor får man ikke en ekstra chance, spørger Aase. Ifølge Meldgaard Miljø har de to skraldemænd fulgt proceduren, der betyder, at borgerne kun modtager en advarsel første gang, de ikke vender skraldespanden korrekt. - I vores system ser det ud til, at det på den konkrete adresse var anden gang i træk, at skraldespanden vendte forkert. Vi har dermed allerede givet en advarsel. Og så tømmer vi den ikke anden gang. Groft sagt kan man sige, at hvis vi hver gang tømte den alligevel, så ville borgerne jo ikke ændre adfærd, siger Freddy Fogh Sørensen.