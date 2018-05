Aase fik ikke hentet sit affald: Nu vil kommunen informere bedre om ny skraldeordning

Der vil nu komme mere og bedre information om reglerne for den nye affaldsordning. Det lover Kolding Kommune, efter de er blevet gjort opmærksomme på, at mange borgere ikke kender til reglerne.

Kolding: Meldingen er klar fra Kolding Kommune: De har ikke gjort deres arbejde godt nok.

Sådan lyder det i kølvandet på de reaktioner, der er opstået, efter JydskeVestkysten onsdag kunne fortælle om Aase Marie Hansen fra Vamdrup, der ikke fik tømt sin skraldespand, fordi hun havde vendt den forkert.

Flere borgere skriver nemlig til både JydskeVestkysten og på Facebook, at de ikke har fået at vide af kommunen, at skraldespanden skulle vende på en bestemt måde.

Det har de dog, lyder det fra Henrik Martinsen, der er affaldschef i Kolding Kommune.

Men han erkender, at kommunen kunne have været bedre til at informere om reglerne for den nye affaldsordning, herunder hvordan skraldespande på hjul skal vende.

- Alle berørte borgere har fået besked på, at håndtaget skal vende ud mod skraldemanden. Men vi må jo bare konstatere, at vi ikke har informeret målgruppen godt nok, siger han.