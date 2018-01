Ærespris til en ægte ildsjæl

Et liv i idrættens tjeneste er begrundelsen for, at Vibeke Dalby har modtaget Kolding Idrætsråds ærespris.

- Vi, der har set og fulgt dit virke, kan se, at du om nogen har anvendt idrætten som et middel til at forbedre mange idrætsborgeres livskvalitet, trivsel og sundhed. Med idrætten i centrum har du motiveret rigtig mange med at komme videre i deres liv. Mennesker, der af en eller anden grund har haft udfordringer i deres liv, har du med bevægelse og idrætten fået godt afsted på den anden side, fortalte Claus Warming i sin tale til prismodtageren, hvor han også fortalte om, hvordan Vibeke Dalby selv har brugt idrætten til at overkomme en svær periode i sit liv.

Midt i træningen blev hun nemlig afbrudt af formanden for Kolding Idrætsråd Claus Warming, som havde en stor overraskelse med til den mangeårige gymnastikinstruktør: Vibeke modtog idrætsrådets ærespris for sit arbejde gennem 25 år i Kolding Firmaidræts projekt Idræt For Alle.

Blev stiftet i 2015, hvor den gik til tidligere fritidschef Frank Jørgensen. Er ikke uddelt siden.Uddeles til en person, der har gjort en væsentlig forskel for fritids- og idrætslivet i Kolding Kommune. Går i år til Vibeke Dalby, som i mere end 25 år har arbejdet for Kolding Firmaidræts projekt Idræt For Alle. Ud over æren modtager vinderen en statuette lavet af Kolding-kunstneren Henrik Fischer.

Totalt stolt

Hovedpersonen selv er naturligvis glad for at have fået æresprisen.

- Jeg er totalt stolt. I morges var jeg mere i chok, men jo mere, jeg har tænkt over det, jo mere kæmpestort er det for mig. Det er fuldstændig vildt og fantastisk, at det ikke kun er mine brugere, der synes, det er fedt, det jeg laver, men også kommunen og idrætsrådet, siger den 58-årige idrætsentusiast, som hver dag bruger omkring tre timer på at træner Koldings seniorer i Idræt For Alle.

- Det er jo et fantastisk projekt for at holde 60+'erne i gang. Det er vigtigt, at man har en god grundform, og det er aldrig for sent at komme i gang, siger hun.