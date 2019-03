Ærespris gik til Thomas Thulstrup

Den forehenværende direktør for Koldinghus blev hædret med æresprisen Hercules for sit store arbejde frem mod fejringen af byen og slottets 750-års jubilæum.

Kolding: Ved Business Koldings Awardshow torsdag aften blev der også uddelt en pris, hvor publikum ikke skulle stemme om vinderen. I stedet gik borgmester Jørn Pedersen på scenen for at overrække æresprisen Hercules. Den blev uddelt første gang sidste år, hvor den gik til Pierre Legarth.

Hercules gives til en person, der over en længere årrække har gjort en ekstraordinær indsats for Kolding. Prisen er opkaldt efter statuen Hercules, der står i toppen af kæmpetårnet på Koldinghus.

Prisen blev indstiftet i jubilæumsåret for Koldinghus, som samtidig var det år, hvor den tidligere direktør for Koldinghus, Thomas C. Thulstrup, sammen med sit team for alvor fik sat Kolding på både det nationale og internationale landkort.

Og derfor gik æresprisen i år til netop Thomas C. Thulstrup, som modtog Hercules prisen for sit store arbejde frem mod jubilæumsåret.

- Sammen med sit team fik Thomas Thulstrup lokalt skabt en stolthed over at have et kongeslot i midtbyen, og det blev klart for alle, hvad Koldinghus har af betydning for erhvervsudviklingen i Kolding. Senest dokumenteret med at bidrage med omsætning til byen 42 millioner kroner og 55 arbejdspladser, ud over dem, der er ansat på slottet, lød begrundelsen fra borgmesteren.