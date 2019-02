Plejehjemsoversigten er blevet til på initiativ af ældreminister Thyra Frank (LA). Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet er det kommunens ansvar, at tallene er korrekte. Som svar på en række spørgsmål fra JydskeVestkysten skriver ministeriet blandt andet, at kommunerne løbende skal opdatere oplysningerne på plejehjemsoversigten, hvis der sker ændringer. Kravene til kommunerne står i bekendtgørelsen om plejehjemsoversigten.

Kolding: Oversigten over sygefravær på plejehjem i Kolding Kommune er fuld af fejl på plejehjemsoversigten. Ifølge oversigtens tal er sygefraværet for plejehjemmene i gennemsnit 21,2 dage per medarbejder om året, men når Kolding Kommune selv regner tallet ud, er gennemsnittet nede på 14,37 dage om året. Altså omkring 50 procent lavere.

Opmærksom på sygefravær

Sygefravær er ifølge ministeriet et af de punkter, som Sundhedsdatastyrelsen efter offentliggørelsen af plejehjemsoversigten den 12. december sidste år har haft særlig opmærksomhed på. Ikke alle bryder sig om at offentliggøre deres tal, og styrelsen er i dialog med flere kommuner i forhold til indberetningerne.

Styrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan kommuner og private plejehjem kan indberette oplysninger.

Ofte opgøres sygefravær i procent, men i vejledningen står, at det skal angives som arbejdsdage men en decimal. Kommunerne og de private plejehjem, som også har pligt til at indberette til plejehjemsoversigten, vælger selv, om de vil indberette fraværet for det foregående år, altså aktuelt 2018, eller om de vil opdatere sygefraværet for de forgangne 12 måneder og opdatere hver måned.