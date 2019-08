Ældre snusede til nye fritidsinteresser

Der var masser af aktivteter at snuse til, da Kolding Kommune og stribevis af foreninger søndag viste deres tilbud frem for nuværende og kommende pensionister.

Kolding: 64-årige Peter Poulsen gik på efterløn, da hans arbejdsplads, Jydske Avistryk, for nylig lukkede.

Det betyder langt mere fritid end tidligere, og derfor var det oplagt for Peter Poulsen at slå til, da Kolding Kommunes 60+ Frisk-indsats søndag inviterede nuværende og kommende seniorer til Bramdrupdam Sports- og Mødecenter for at se og høre nærmere om nogle af alle de aktiviteter, som pensionister kan give sig i kast med.

- Jeg er her for at få inspiration. Jeg har selv tænkt, at jeg ikke bare skal sidde derhjemme og trille tommefingre, men min kone har også sagt til mig, at jeg skal i gang med noget. Hvis ikke ender man nok let bare foran fjernsynet, fortæller Peter Poulsen.

Frivillige fra en lang række foreninger viste deres aktiviteter frem og fortalte mere om dem til de fremmødte, der kunne stifte bekendtskab med 35 forskellige aktiviteter.