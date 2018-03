Ældre skal drikke med omtanke

Kolding: Næst efter unge under 25 år er pensionisterne den gruppe danskere, der drikker mest. Men de er også dem, der tåler det dårligst. Derfor går Kolding Kommune efter de ældre i en ny kampagne.

"Alderen stiger - og det samme gør promillen". Sådan lyder indledningen til en ny kampagne fra Sundhedscenter Kolding rettet mod dem, der står foran at skulle afslutte et langt arbejdsliv og gå på velfortjent og endeløs ferie. Og der er god grund til at sætte fokus på alkohol og ældre. En ny undersøgelse viser nemlig, at 7,8 pct. af de 64-75 årige overskrider højrisikogrænsen for alkohol, som er 14-21 genstande om ugen. - Kampagnen er ikke en løftet pegefinger. Alkohol er også livsnydelse for mange af os, og det skal der være plads til. Men vi har en stigende udfordring med ældre, der kører med sprit i blodet, og det er trist, hvis det skal komme dertil, hvor man ikke længere får lov til at køre rundt med børnebørnene, forklarer social- og sundhedsudvalgsformand Karina Lorentzen (SF).