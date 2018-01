Ældre Sagen er på vej med vågetjeneste

Foreløbig har tre frivillige meldt sig klar til at våge over døende. Når flere kommer til, skal alle på kursus for at blive rustet til opgaven.

Kolding: Nogen synes, at døden er skræmmende og tager afstand fra det øjeblik, hvor livet slutter, mens andre har oplevet det som en smuk oplevelse at våge, når et menneske ånder ud. Bery Dybgaard hører til i den sidste gruppe. Hun er tovholder på Ældre Sagens initiativ for at etablere en lokal vågetjeneste. - Foreløbig har to frivillige og så jeg selv sagt, at vi gerne vil være med. Men vi skal være flere, for vi skal kunne være i gang i døgndrift, og det kan vi ikke, hvis vi er tre. Vi skal op på omkring syv, fortæller hun. De tre, der er på listen nu, er alle kvinder, der har sagt farvel til arbejdsmarkedet. - Man kan godt melde sig, selvom man stadig er på arbejdsmarkedet, hvis man har mulighed for at give nogle timer af sig selv, og både mænd og kvinder er velkomne, siger Bery Dybgaard. Hvor meget tid skal man regne med at bruge på vågetjenesten, hvis man melder sig? - Vi skal holde gruppemøder, og der kan hver især fortæller, hvor mange timer, man har lyst til at tage ad gangen, og hvilke timer på døgnet man har mulighed for at være der. Det handler ikke bare om at samle syv mennesker. Der skal struktur på, forklarer hun.

Vågetjenesten Ældre Sagen søger frivillige mænd og kvinder, der vil være med til at våge over døende.Modenhed og erfaring vil være en fordel.



De frivillige vil komme på kursus, inden de skal ud at våge, og der vil løbende blive holdt aktuelle kurser, så de er rustet til opgaven.



Interesserede kan stille spørgsmål og melde sig til hos Bery Dybgaard på telefonnummer 2216 0788

Kursus først Inden de frivillige kan sendes ud at våge, skal de på kursus. - Ældre Sagen har vågetjenester andre steder i landet og er vant til at holde kurser for den målgruppe. Jeg har været på et vågekursus i Vejle, siger Bery Dybgaard. På kurset lærer de frivillige blandt andet, hvordan man gebærder sig over for den døende og de pårørende. Hvorfor tager Ældre Sagen initiativ til en vågetjeneste? - Fordi der er et meget stort behov for tjenesten. Ældre Sagen har fået forespørgsler på en vågetjeneste, og der er stor efterspørgsel både på plejecentre og i private hjem, svarer hun. Når først tjenesten er kommet i gang, så vil der blive gjort opmærksom på muligheden på lægekontorer, i hjemmeplejen og andre steder.