Ægtepar om affaldssortering: Nu går vi helt vildt op i det

Kolding Kommune er ude på genbrugspladserne i de kommende uger for at møde borgerne og fortælle om den nye affaldsplan. Søndag bød Brian Kamuk på en affaldssnak og en kop varm kaffe på genbrugspladsen i Christainsfeld. Foto: Sys Andersen

Kolding Kommune er i fuld gang med at indføre affaldssortering over hele kommunen, og nu følger en stribe nye initiativer, der skal gøre det endnu bedre. Ja tak, sagde de borgere, vi mødte på genbrugspladsen i Christiansfeld i høj sol søndag.

Christiansfeld: Der blev snakket om affaldssortering og genbrug til den store guldmedalje på Christiansfeld Genbrugsplads, da Kolding Kommune søndag afviklede det første af en stribe arrangementer ude på kommunens genbrugspladser i forbindelse med, at affaldsplanen for 2019-2024 er sendt ud i offentlig høring. Affaldsplanen er en videreudvikling af den forrige, der lige nu er ved at blive rullet ud i hele kommunen, hvor alle inden længe skal sortere madaffaldet fra resten af affaldet i deres husholdninger og i øvrigt fokusere skarpt på genbrug af pap, metal, glas, plastik med videre. I Christiansfeld har sorteringen været i gang siden efteråret, og det har i den grad skærpet Charlotte og Jørgen Nielsens opmærksomhed på bringe deres mængde af affald ned på et minimum. - Nu går vi helt vildt op i det. Til at begynde med troede jeg ikke, vi kunne have vores madaffald i den lille spand. Men det kan vi sagtens. Blandt andet fordi jeg er begyndt at tænke en dag eller to frem, når jeg laver madplan, for at kunne genbruge og for at få så lidt affald som muligt. - Jeg er også begyndt at købe brune kaffeposer i stedet for hvide, fordi de må gå i komposten. Vi har sorteret altid, men aldrig så meget som nu. Førhen smed jeg da bare en tom parfumeflaske i skraldespanden, fortæller Charlotte Nielsen.

Affaldsplan Kolding Kommune er i fuld gang med at indføre nye ordninger og lave tiltag, der øger genbrug og minimerer affaldsmængderne til forbrænding.



I Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup er borgerne kommet i gang med at sortere husholdningsaffaldet i to fraktioner - nu følger Kolding.



Den nye affaldsplan lægger op til endnu flere initiativer såsom ny gebyrstruktur, affald på skoleskemaet og indsamling af tøj til genbrug.



Kommunen holder borgermøde på Koldinghus Slot den 27. marts, hvor man kan høre om og give ideer til affaldsplanen, der er i høring til 7. april.



Man skal melde sig til borgermødet.

Charlotte og Jørgen Nielsen er begyndt at sortere meget mere, efter at Kolding Kommune har indført sortering af husholdningsaffaldet i Christianfeld, og det synes de er sjovt. Til gengæld er Jørgen Nielsen (til højre) lidt træt af, at man ikke får afhentet mere af sit genbrugsaffald derhjemme. Foto: Sys Andersen

Besværligt Hendes mand Jørgen tilføjer, at "vi er blevet vores egne skraldemænd". Det irriterer ham lidt. - For vi skal jo ligge og køre rundt med det halve selv. Vi har brug for at få nogle flere spande til metal og plast og papir, som bliver hentet derhjemme, mener han, som ikke bor i nærheden af en af de miljøstationer, som mange grundejerforeninger har bedt kommunen om at sætte op. - Det er også besværligt for mange ældre mennesker, at de ikke får hentet det derhjemme, siger han. Laurids Bruun er på vej tilbage til sin trailer for at hente mere af det affald, som han denne solrige søndag fordeler i containerne på genbrugspladsen. For ham er affaldssortering "et led i min opdragelse", som han siger. - Man tænker sig om, når man smider ud. Af hensyn til miljøet og for at spare på ressourcerne, siger Laurids Bruun, som synes, det er en glimrende idé at regulere borgernes affaldsgebyrer, så dem, som producerer mindst affald, bliver belønnet på pengepungen. - Det vil animere folk til at sortere endnu mere, forudser han.

Anni Elving er et oplagt bud på en af de affaldsambassadører, som Kolding Kommune gerne vil have i sving i hele kommunen. - Det er jo en god sag, siger hun. Foto: Sys Andersen

God sag Netop sådan en gebyrstruktur lægger den nye affaldsplan op til. Den får dog næppe effekt på en kvinde som Anni Elving. - Vi sorterer rigtig meget i forvejen, og vi laver også kompost derhjemme. Vi har haft et system med kasser derhjemme de sidste 15 år, fortæller hun. Men Anni Elving kan godt lide affaldsplanens forslag om at uddanne lokale affaldsambassadører, som i deres egne cirkler og lokale netværk skal fortælle om sortering, affaldsordninger og adfærd. - Det vil jeg overveje. Det er jo en god sag, siger hun.

Laurids Bruun (til venstre) tror på, at det vil animere til endnu mere sortering og genbrug, hvis borgerne bliver belønnet på pengepungen for det. Den melding tager Brian Kamuk nu med hjem til Kolding Kommune som et af borgernes input til affaldsplanen. Foto: Sys Andersen

Kolding Kommune er i fuld gang med at få borgerne til at øge genbruget i kommunen, og nu skal en ny affaldsplan skærpe opmærksomheden endnu mere. Foto: Sys Andersen