Ægtepar fik samme vaccine to gange: Nu ændrer kommunens plejehjem proceduren

Et ægtepar på plejehjemmet Kirsebærhaven blev sidste år vaccineret to gange for influenza. For at minimere risikoen for, at det sker igen, er det nu kun plejehjembeboernes egen læge, der kommer og vaccinerer på kommunens plejehjem.

Kolding: Nu må Danske Lægers Vaccinations Service ikke længere vaccinere på Kolding Kommunes plejecentre.

Det er blevet besluttet, efter et ægtepar på plejehjemmet Kirsebærhaven sidste år blev vaccineret to gange for influenza. Den ene gang af ægteparrets egen læge, den anden af vaccinationscentret.

- Vi har lavet en aftale med vaccinationscentret om, at de ikke længere vaccinerer på vores plejehjem, sådan at vi minimerer risikoen for, at nogle af vores beboere får samme vaccine to gange, siger Gitte Meyer Larsen, der er driftsleder for plejecentrene i Kolding Kommune.

Fremover vil det altså kun være beboernes egen læge, der vaccinerer dem ude på plejehjemmet.

Er det sket på grund af dårlig journalføring?

- Der har været nogle problematikker i noget korrespondance og kommunikation, men det er ikke sådan, at vi uhæmmet har vaccineret alle vores beboere dobbelt. Det er ganske, ganske få tilfælde, det er sket i, siger Gitte Meyer Larsen.

- Men for at minimere risikoen har vi valgt at sige, at vi skiller det ad. Det, synes vi, giver god mening, og vaccinationsselskabet kunne også godt se, at det var fair nok, at vi gerne ville have styring på det, siger hun.

Har det konsekvenser at få en influenzavaccine to gange?

- Man kan godt få symptomer af at blive vaccineret. Det er meget individuelt. I det her tilfælde har der ikke været noget, der har indikeret, at beboerne er blevet dårlige og syge af det, siger Gitte Meyer Larsen.