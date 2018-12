Allerede i marts blev læbæltet ud til motorvejen fjernet, og siden oktober har Vejdirektoratets folk arbejdet bag deres have.

- Da vi kom herop, var der korn i det hele, og jeg har plantet hvert et træ.

På grunden, der går fra Poppelalle 24 og langs støjmuren hen til Gl. Donsvej, har ægtefællerne både heste og høns. Dyrene lader sig ifølge ægtefællerne ikke påvirke af motorvejen, og han nyder at gå ude året rundt.

- Støjmuren er stort set færdig her, hvor vi bor. Den mangler kun nogle trælameller og en dør. Vi er dem, der får mest glæde af muren, fordi vi bor tættest på. Og vi synes allerede, at vi har fået mindre støj, fortæller Verner Baagø.

Kolding: Mona og Verner Baagø bor omkring 60 meter fra den nye støjmur til 47 millioner kroner, der er ved at blive opført langs Sønderjyske Motorvej i Bramdrupdam. Deres grund støder op til muren på en 220 meter lang strækning.

Den seks meter høje støjmur ved Sønderjyske Motorvej er 1800 meter lang og ventes at koste 47 millioner kroner.Både beboer i området, lokale politikere og folketingspolitikere har arbejdet hårdt for, at muren skulle blive en realitet. Oprindeligt havde Vejdirektoratet lovet, at støjmuren stod færdig inden jul. Langt det meste af muren er sat op, men fordi en del af muren skal udføres med et mønster af transparente kassetter, er arbejdet blevet forsinket. Kassetterne kan nemlig først leveres efter jul. Støjmuren færdig i begyndelsen af det nye år.

Mona og Verner Baagø er glade for, at støjmuren kom. De kan allerede mærke, at larmen fra motorvejen er blevet mindre. Foto: Peter Leth-Larsen

Kan sidde i baghaven igen

Da ægteparret flyttede ind, var der ikke ret meget trafik på motorvejen.

- I de seneste år er det blevet slemt. I dag kører der 75.000 biler forbi i døgnet, fortæller han.

Parret anlagde i sin tid en overdækket terrasse i baghaven, der vender ud mod motorvejen.

- Der kunne vi fint sidde til at begynde med, men det er nok de seneste ti år, at det er blevet så meget støj, at vi ikke gør det mere. I stedet er vi rykket om i forhaven, når vi sidder ude, siger Mona Baagø.

Ægtefællerne forventer, at de kan sidde på terrassen i baghaven, når det bliver sommer.

- Beregninger viser, at støjniveauet falder fra 67,5 til 60,5 decibel i baghaven. 60,5 er fint. Det er det lydniveau, vi har på terrassen på den anden side af huset. Der kan vi fint snakke sammen, fortæller han.

Verner Baagø er 80 år og hun er 74 år.

- Inden for de kommende år vil vi nok prøve at sælge huset, og det bliver nok nemmere, når støjskærmen er kommet op. Vi bor et dejligt fredeligt sted, mener de.