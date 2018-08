Ægtefæller til udenlandske specialister får hjælp til at finde et job i Kolding

I forbindelse med at politikerne tog stilling til forslaget, viste en optælling, at der var omkring 2000 fuldtidsbeskæftigede fra vestlige lande på virksomheder i Kolding Kommune, og erfaringen fra andre kommuner viser, at der kan være behov for hjælp til cirka 80 ægtefæller om året.

- Hvis du flytter til et andet land for at arbejde, så er der tre ting, der fylder meget: Hvor skal børnene gå i skole, hvor skal vi bo, og hvad skal ægtefællen lave? Og det er punktet med ægtefællen, som arbejdsmarkedsudvalget har valgt at sætte fokus på med det her initiativ, siger Jakob Gudbrand, der er jobcenterchef i Kolding.

Kolding: Ægtefæller til de godt 2000 personer fra vestlige lande, der er ansatte på Kolding-virksomheder, har udsigt til at få en hjælpende hånd af Kolding Kommune til at skaffe sig et job.

- Vi kan tale med virksomhederne om deres behov for hjælp med at skaffe ægtefællen i arbejde. Der kan vi afdække kompetencerne, og vi kan få skabt nogle kontakter til potentielle arbejdsgivere for ægtefællen, hvor vi kan trække på et stort netværk, siger Jakob Gudbrand.

- Typisk har du ikke noget netværk, og det kan jo være, at ægtefællen har nogle kompetencer, der passer med nogle virksomheder, der kan se mulighederne. Det er en stor beslutning for en virksomhed at tiltrække udenlandske medarbejdere, og den samlede pakke skal fungere, hvis man skal fastholde en medarbejder. Hele familien skal trives, siger Jakob Gudbrand.

Kolding skal byde på noget

I en af Koldings mest internationaliserede virksomheder, Schnieder Electric, bliver initiativet positivt modtaget. Virksomheden har 200 ansatte og cirka 19 nationaliteter, så det hele foregår på engelsk i virksomheden. Her ved man godt, at risikoen for at en medarbejdere smutter er større, hvis familien ikke fungerer, siger Morten Støvring, der er global udviklingsdirektør. Det forhold gælder både for udenlandske og danske specialister. Men ifølge direktøren så er det vigtigste, at Kolding som by har noget at byde på.

- Der skal ske noget, så byen er interessant at flytte til for både danske og udenlandske familier. En ekstra hjælpende hånd til en ægtefælle, der kommer fra en anden kultur, er en god idé, hvis det kan være med til sikre, at ægtefællen får arbejde. Det er positivt, at man har fokus på, at dem, der kommer til Kolding, at de bliver. Men i det store perspektiv handler det om, at Kolding bliver så interessant, at folk finder byen mere attraktiv blandt konkurrenter som Odense og Aarhus, siger Morten Støvring.