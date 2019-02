Seneste regnskab for ABC Lavpris i Vamdrup viser igen overskud. - Indtjeningsmæssigt så er vi på det niveau, hvor vi skal være, lyder det fra direktøren i kæden, der har 14 butikker.

Vamdrup: Omsætningen tog et hop op ad, og det smitter af på resultatet for ABC Lavpris i Vamdrup. Sidste år var der et underskud på 130.000 kroner i supermarkedet i Vamdrup. Det er vendt til et overskud på 1,4 millioner kroner i regnskabet, der blev afsluttet med udgangen af september 2018. - Der er mange ting, der spiller ind på resultatet. Vi har måske været bedre til at undgå spildevarer i butikken, altså varer der ikke bliver solgt. Mikset af varer har måske været lidt anderledes, så de ansatte har solgt nogle dyrere varer. Der er så mange faktorer, der spiller ind. Og så har vi haft et godt og stabilt personale. Det betyder meget. Tingene er gået op i en højere enhed, siger direktør Ejvind Okholm. Virksomheden blev startet i 1981 i Videbæk af fætrene Esper og Henning Tobiasen. I dag består ABC Lavpris af 14 supermarkeder, der er placeret i det centrale Jylland og en enkelt butik på Fyn. Virksomheden beskæftiger cirka 550 medarbejdere fordelt på de 14 butikker, samt hovedkontor og centrallageret i Tarm. Kæden er 100 procent ejet af de to Tobiasen-familier.

Flere kunder Der er ikke omsætningstal på de enkelte butikker, men kæden omsætter samlet for lidt over en milliard kroner, og i 2017 landede det samlede overskud på over 30 millioner kroner. I år bidrager Vamdrup-butikken også positivt til det samlede resultatet. Ifølge direktøren så bliver det samlede resultat for 2018 endnu bedre end i 2017. - Indtjeningsmæssigt så er vi på det niveau, hvor vi skal være, når vi kigger på butikken i Vamdrup. Vi kan godt lægge lidt til i 2019 i forhold til omsætningen, og så skal vi holde indtjeningen, siger Ejvind Okholm. I midten af 2017 lukkede discountbutikken Kiwi i Lunderskov og i maj lukkede Fakta-kæden deres butik i Vamdrup. Forhold der alt andet lige har medvirket til at øge omsætningen i ABC Lavpris i Vamdrup. - Samtidig så tror jeg, at vi trækker lidt flere kunder fra det sydlige og vestlige Kolding. Det er typisk kunder, der kommer en gang om ugen. Men vi kan se, at Vamdrup-butikken er en af de butikker, der er vækstet mest i det seneste regnskabsår. Det er meget positivt, siger Ejvind Okholm.

Udvider kæden Virksomheden har planer om at udvide lidt længere mod syd nemlig i Haderslev. Her købte kæden for et par år siden en grund, og Kolding er også med på listen over interessante byer. - Kolding kunne også være en mulighed. Det er en spændende by. Men det kræver den rigtige placering, og i Kolding har vi ikke noget på bedding. Kolding er med på den lange liste, hvor vi kigger. Men ofte er det tilfældigheder, der afgør, hvad der kan lade sig gøre. Grunden skal være stor nok, og vi skal have tilladelse til at lave en butik, siger Ejvind Okholm.