AB Electric flytter fra Sdr. Bjert til Kolding

I begyndelsen af det nye år flytter installationsvirksomheden AB Electric fra Sdr. Bjert til Kolding. Virksomheden mangler plads, og så sparer man tid på transport ved at flytte til Kolding.

Kolding: Medarbejdere på kontoret sidder for tæt hos AB Electric. Virksomheden, der har specialiseret sig i elarbejde til industrien, har derfor valgt at flytte fra Sdr. Bjert til lejede lokaler på Birkedam i Kolding.

- Den primære grund til at vi flytter, er, at vi ikke kan være i de nuværende rammer. Vi kan ikke være flere, og vi kan ikke udvide her, siger administrerende direktør, Arne Holm.

Virksomheden får dobbelt så meget plads, 1600 kvadratmeter, på den nye adresse på Birkedam, og dermed bedre plads til virksomhedens 50 medarbejdere.

- Vi har fokus på vores automationsafdeling, og den afdeling skal udvikles endnu mere. Lige nu sidder vi næsten oveni hinanden. Det dur ikke. Vi har brug for flere kontorpladser, siger Arne Holm.

Samtidig spares der både tid og penge ved at flytte fra Bjert til Kolding. Men det er en ekstra bonus.

- Vi har mange industrielle kunder i Kolding, så vi bruger rigtig meget tid på at køre mellem Bjert og Kolding. Med den trafikale situation gennem Kolding så giver det god mening for os. Vores folk møder ind 7.30, og hvis de skal besøge en kunde i det nordlige Kolding, så bruger de lang tid på at holde i kø. Der kan vi spare mange penge, siger Arne Holm.