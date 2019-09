Årskalender skyder gang i fejringen af stort jubilæum

Genforeningen er et anliggende for alle, og derfor håber den lokalhistoriske forening i Christiansfeld, at det vil påvirke salget af næste års kalender. Den er netop udkommet med genforeningen som tema i anledning af 100 års-jubilæet i 2020.

Christiansfeld: Hvad hed den hvide hest, som kongen red på, da han passerede grænsen til det hjemstemte Sønderjylland den 10. juli 1920? Hvor mange sønderjyder stemte for at vende tilbage til Danmark ved afstemningen den 10. februar 1920? Og hvad er det, tre egetræer på Genforeningspladsen i Christiansfeld har tilfælles, selv om de er plantet med mange års mellemrum? De spørgsmål - og mange flere i samme boldgade - får man svar, hvis man bladrer gennem Christiansfeld Årskalender 2020, som netop er udkommet. Den er udgivet af Christiansfeld Lokalhistoriske Forening, der havde meget let ved at udvælge temaet for kalenderen. - Vi kommer til at fejre genforeningen på mange måder næste år, så det var oplagt at udgive kalenderen som den første del af fejringen, fortæller Niels Thorsgaard, som sammen med Jytte Ludvigsen sidder i redaktionen for kalenderen.

Læs mere Det er Christiansfeld Lokalhistoriske Forening, som udgiver årskalenderen.Man kan læse mere om foreningen på www.christiansfeldarkiv.dk

Foto: Mette Mørk Selvfølgelig er det Genforeningspladsen i Christiansfeld, der er kommet på forsiden af næste års kalender. - Jeg har været ude at tage det foto på forskellige årstider, og så valgte vi det, hvor de hvide roser blomstrede, fortæller Niels Thorsgaard. Foto: Mette Mørk

Håb om stort salg Salget af kalenderen er netop begyndt. Den blev præsenteret første gang på Håndværkets Dag i Christiansfeld i den forgangne weekend, og nu kan den så købes hos byens butikker. Normalt ligger salget af kalenderen på 600-700 eksemplarer, men Niels Thorsgaard fortæller, at man har et håb om, at kalenderen for 2020 sælger lidt bedre. - For genforeningen spiller jo en rolle for os alle, så forhåbentlig kan vi også sælge nogle eksemplarer til folk i Kolding, siger Niels Thorsgaard, som fortæller, at der er tradition for, at mange køber kalenderen til 60 kroner som mandelgave til jul eller som en værtsgave at have med i stedet for eksempelvis en flaske vin. Kalenderen giver et lille afkast per styk til de forretninger, hvor den bliver solgt.

Kalender åbner fejring Årskalenderen, som i sagens natur udkommer før selve jubilæumsåret, markerer, at fejringen så småt er i gang. Det er ikke længe siden, at kulturudvalget under Kolding Kommune offentliggjorde de ti projekter, som vil modtage støtte fra den særlige Genforeningspulje. Her i blandt er "Grænseruten - på sporet af 56 års grænsehistorie", som blandt andet involverer Kongeaamuseet og Christiansfeld Lokalhistoriske Forening. Ruten henvender sig til bilisten eller cyklisten, der ønsker at udforske begge sider af den gamle grænse med grænseovergange, gendarmhuse, domænegårde, grænsehøj, folkelige mødesteder, museer og genforeningssten. - Den rute, vi arbejder med, bliver på 26-27 kilometer. Jeg tænker, at det samme gælder for arkiverne i Hejls og Vamdrup, siger Niels Thorsgaard, der er i fuld sving med at skrive materiale om de stoppesteder, som bilister og cyklisterne skal gøre undervejs på deres tur. - Jeg kommer ikke til at genbruge det materiale, vi har lavet til kalenderen. Men selvfølgelig bliver der nogle ting, som går igen, siger Niels Thorsgaard. Ruten og materialet bliver præsenteret ved en større event til maj næste år.