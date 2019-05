Hun oplyser, at udstillingen kan ses både på Valdemarsdag, men den bliver også ved at holde åbent i en uges tid derefter.

- Vi har lejet lokalet i den tidligere Fakta-bygning, så vi kan lave en udstilling derinde med de gamle foreningsfaner, som vi ejer her på museet. De er meget skrøbelige, så det er nogen, vi skal passe godt på, men jeg tror, vi kan få lavet en fin udstilling med flagene og om de foreninger, som har modtaget dem, siger Kirsten Wehmüller, der er formand for Kongeåmuseet.

Hvis man ikke tager til København på Valdemarsdag, kan man nøjes med at køre til Vamdrup i stedet. Her har Kongeåmuseet for første gang overtaget værtskabet for festlighederne, der ellers plejer at foregå på Koldinghus, hvor lokalafdelingen af Danmarks-Samfundet uddeler Dannebrog til foreninger, spejdere og organisationer, der har fået deres ansøgning om et flag bevilget.

Forventninger til 2020

Tirsdag har Kongeåmuseet i øvrigt sit regnskab til godkendelse i kulturudvalget. Politikerne blandt andet konstatere, at museet kom ud af 2018 med et lille overskud - på knap 6600 kroner - som føjer sig til egenkapitalen på 550.000 kroner. At beløbet er så stort, skyldes at museet for flere år siden modtog en stor arv.

- Vi bruger nogle gange en smule af pengene, men ellers passer vi godt på dem, så museet har midler, hvis det en dag bliver nødvendigt. Skal man for eksempel have taget skiftet, bliver det beløb jo hurtigt reduceret, siger Kirsten Wehmüller.

I 2018 havde museet entréindtægter for lige over 16.000 kroner. Formanden håber, at det bliver til mere næste år, hvor man landet over vil markere 100 års jubilæet for genforeningen. I den historie spiller Vamdrup en central rolle, fordi byen opstod som grænsestationsby efter tabet af Sønderjylland.

- Vi er gået i samarbejde med en række andre lokalarkiver om at lave både en cykel- og en bilrute, så man kan køre langs den gamle grænse. Jeg tænker, at vores museum vil være et fint stop på midten af sådan en rute, siger formanden.

I alt havde Kongeåmuseet en samlet indtægt på lige over 197.000 kroner i 2018, kan man læse i det nye årsregnskab, og langt størstedelen skyldes det årlige tilskud fra Kolding Kommune.