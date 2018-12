Årets sidste dag startede med træning

En stor gruppe vamdrupper brugte ikke årets sidste dag på at sove længe. Tværtimod. De var nemlig mødt tidligt op på Vester Vamdrup Skole, hvor programmet stod på fitness og træning.

Hun løfter sløret for, at der blandt andet skal løbes op og ned ad nogle trapper i fire minutter, mens der skal laves dips på bænkene.

Hun er også kvinden bag Outdoor Fitness Vamdrup, som hun startede op for godt og vel halvandet år siden. Klokken er slået 10, og energisk kalder hun folk sammen og forbereder dem på, hvad der skal ske i løbet af den næste time.

- Jeg træner altid både juleaftensdag og nytårsaftensdag. Det har jeg nok gjort de sidste ti år. Og hvorfor så ikke træne sammen med andre, når man har muligheden for det, spørger Anna Rundkvist Nielsen, der er kvinden bag arrangementet.

Nytårsaftensdag var der nytårstræning på Vester Vamdrup Skole, og selvom tågen stadig lå som et tæppe over Vamdrup, var stemningen og smilene i top, inden træningen blev skudt i gang.

Vamdrup: Det myldrer ind med mennesker i den store skolegård på Vester Vamdrup Skole. Klokken har knap nok slået 10, men der står allerede 20-30 morgenfriske mennesker i sportstøj. To mænd kommer løbende, mens en storsmilende kvinde kommer gående med en yogamåtte under armen.

Normalt er det rene kvindehold, som Anna Rundkvist Nielsen træner, men til nytårstræning er der også mænd med.

- Det var faktisk ikke meningen fra starten, at det kun var damer, jeg skulle træne. Men sådan er det bare blevet. Til nytårstræning må damerne til deres mænd, naboer, eller hvem de har lyst til, med, og der er flere, der har taget deres mænd med i år, siger Anna Rundkvist Nielsen.

Og hun kan lige så godt vænne sig til at træne mænd også. For står det til hende, sætter hun nemlig også gang i et mandehold næste år.

- Jeg har mange planer, og jeg kunne godt tænke mig at starte et mandehold, og så fortsætter jeg selvfølgelig også med damerne. Når jeg spørger dem, om vi skal have en decemberpause, siger de alle nej. Det er skidegodt, siger Anna Rundkvist Nielsen.