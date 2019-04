Årets første åbningsdage: Museum gør klar til påskens gæster

Med påsken kommer årets første officielle åbningsdage på Genforenings- og Grænsemuseet. Her har man haft travlt den seneste tid med at få registreret og beskrevet store del af samlingen.

- Det betyder, at vi skal registrere og beskrive hver enkelt genstand. Som museum nytter det ikke, at vi har en kasse fuld af ting, uden at vi ved, hvad det er, siger Kaj G. Nielsen.

Når museet har været bemandet de seneste måneder, så skyldes det, at man har intensiveret arbejdet med at bringe det omfattende arkiv ajour.

- Og når vi alligevel har været her, så har vi selvfølgelig også åbnet, hvis der er dukket gæster op. Vi har også fortalt til turistbureauet, at de kunne sende gæster herud, fordi vi alligevel gik og arbejdede på museet, siger Kaj G. Nielsen, der er formand for Genforenings- og Grænsemuseet.

Alt fra postkort til ligpas

Museet er taknemmelig for de mange indleveringer, man får fra private, men når man kører et museum med frivillig arbejdskraft, så kan det knibe for registreringen at følge med.

- Men den seneste tid har vi haft mulighed for at tage et ordentligt ryk med registreringen. Vi har været heldige med at få en person, der er ansat i et ressourceforløb, og han har været en fantastisk hjælp, så vi er kommet et godt stykke med arbejdet, selv om der er lang vej endnu, siger Kaj G. Nielsen.

For at illustrere opgavens omfang, så nævner han, at en familie en dag ankom med en hel kasse fyldt med ting, som knytter sig til en enkelt soldat, der faldt under 1. verdenskrig.

- Det er jo en fantastisk indlevering med alt fra breve og postkort til ligpas og dødannonce, men det kræver også, at vi kommer til bunds i sådan en kasse og får alt registreret og beskrevet, siger museumsformanden.

Han føjer til, at hvis man har interesse for lokalhistorie og har lyst til at hjælpe med registreringen, så er man meget velkommen til at kontakte museet.