Årets begivenhed i Hejlsminde står for døren: Gammel tradition er blevet genindført

Hejlsminde: Årets Hejlsminde Kræmmermarked står lige for døren. Torsdag åbner Loppekroen, og det årlige bankospil skydes i gang. Kræmmermarkedet fortsætter til og med søndag, og i år er der nye tiltag på programmet.

Det ene nye tiltag er et gensyn med noget, der tidligere har været en fast del af kræmmermarkedet.

- For første gang i mange år har vi genindført lørdagsballet. Fenders kommer og spiller god popmusik, og der vil blive serveret mad, så det skal man købe billet til, siger Uffe Elvej,

- Der er allerede blevet solgt en del billetter, men vi har også plads til flere. Så det er bare med at få købt billet, for jeg synes, ballet fortjener en god skæbne, siger han, der er formand for bestyrelsen for Hejlsminde Forsamlingshus og en af de mange frivillige, der får kræmmermarkedet til at køre for nu 34. gang.

Ballet afløser bierfesten, som hidtil er blevet holdt lørdag aften.

- Vi har kunnet fornemme, at bierfester ikke er noget, der tænder længere. Så vi havde brug for at finde noget andet at underholde med, s, siger Uffe Elvej.