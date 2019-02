Årets Virksomhed har været i byen i 500 år: - Vi begyndte, da Columbus gik i land i Amerika

Kolding: Nu har virksomheden kørt parløb med Kolding i 500 år. Så var det også på sin plads, at Georg Jensen Damask torsdag - endelig - blev Årets Virksomhed.

- Vi begyndte at væve tekstiler, da Columbus gik i land i Amerika, og dermed har vi været her i over 500 år. Og i alle de år har vi ligget i Kolding, og i alle årene har vi mere eller mindre været en dansk, familieejet virksomhed. Derfor synes jeg egentlig, at hele teamet på Georg Jensen Damask har bevist vores eksistensberettigelse, og at vi er en rigtig Kolding-virksomhed. Derfor synes jeg, det er megafedt efter 500 år at gå hjem med den her pris, siger Peter Hulweg Christiansen.

Tekstilvirksomheden har leveret rekordresultat i mange år, og har med succes hoppet med på vognen med onlinehandel.

Hvorfor er det Georg Jensen Damask, der vinder prisen?

- Vi har gennem mange år, og specielt de seneste 15-16 år forstået at transformere og forny os selv i takt med at verden fornyer sig. Men vi har gjort det uden at gå på kompromis med vores DNA og ikke mindst vores kvalitet. Vi har værnet om kernen.