Årets Virksomhed har formen til damenumser

Mos Mosh i dag er et internationalt modefirma med hovedkvarter på Ejlersvej med udsigt over Slotssøen. Når kollektionerne præsenteres for branchen, sker det ofte i smukke og historiske omgivelser på Koldinghus. I 2017 solgte Kim Hyldahl aktiemajoriteten i Mos Mosh til den tyske kapitalfond Findos Investment Group.

Vild stolt

For otte år siden var han netop gået konkurs med et andet tøjfirma, men han lånte penge af en ven og bror og en meget loyal medarbejdere fulgt ham i det nye selskab.

- Jeg er selvfølgelig vildt stolt. Det har været en lidt vild rejse for mig personligt de seneste otte år. Det har været otte vilde år. Vi får jo hele tiden en masse anerkendelse gennem vores arbejde hver dag. Vi kan jo se, at vi gør det godt. Men det er dejligt, at andre lægger mærke til det, vi gør, siger Kim Hyldahl.

For et år siden solgte han over 69 procent til en tysk kapitalfond for et trecifret millionbeløb. Tyskerne købte et selskab, der i seneste offentliggjorte regnskab havde et overskud på 32 millioner kroner før skat. Resultatet er skabt ved at have fokus på jeans, og så langsomt udvidet med andre kollektioner. Altid med afsæt i "passion".